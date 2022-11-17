Калининградцу грозит до 5 лет за угон «Рено» в Чкаловске

В Калининграде полиция завела дело на угонщика, которого задержали в ходе ночной погони. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Рено Логан» пропал в Чкаловске, спустя несколько часов автомобиль заметили на одной из улиц в Калининграде. При виде автоинспекторов водитель попытался скрыться, машину удалось блокировать в районе поселка Яблоневка Гурьевского района

За рулем угнанной легковушки оказался 34-летний пьяный калининградец. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.