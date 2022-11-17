В Гурьевске осудили троих закладчиков наркотиков

В Гурьевске вынесли приговор троим «работникам» интернет-магазина по продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Трое мужчин при устройстве на работу прошли обучение правилам производства тайников и основным принципам соблюдения мер конспирации. Злоумышленники оборудовали на территории области тайники и размещали там дозы наркотиков.

В судебном заседании подсудимые свою вину признали в полном объеме. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 6 до 7,5 года. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.