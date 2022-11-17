Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За сутки в Калининградской области было выявлено 44 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 13 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 23 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ - 1,
Озерский городской округ – 2,
Гвардейский городской округ - 3,
Гурьевский городской округ - 2,
Правдинский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 4,
Светловский городской округ – 2,
Зеленоградский городской округ – 1,
Светлогорский городской округ – 2,
Краснознаменский городской округ – 1,
Ладушкинский городской округ – 1,
Неманский городской округ – 1.