Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За сутки в Калининградской области было выявлено 44 случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 13 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 23 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 1,

Озерский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 3,

Гурьевский городской округ - 2,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 4,

Светловский городской округ – 2,

Зеленоградский городской округ – 1,

Светлогорский городской округ – 2,

Краснознаменский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 1,

Неманский городской округ – 1.