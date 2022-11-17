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НовостиОбщество17 ноября 2022 13:54

Глава Зеленоградского округа ушел в отставку

Новым главой муниципалитета – председателем Совета депутатов стала Раиса Килинскене
Виктор Сергеев

Глава Зеленоградского муниципального округа – председатель окружного Совета депутатов Сергей Кулаков написал заявление о сложении с себя полномочий. Об этом пишет районная газета «Волна».

По данным издания, заявление Кулаково было рассмотрено и удовлетворено на внеочередном заседании Совета депутатов в среду, 16 ноября.

Новым главой муниципалитета – председателем Совета депутатов стала Раиса Килинскене. С 2007 года она занимала должность первого заместителя главы Ковровского сельского поселения, в октябре 2010 года была избрана главой поселения, где работала до преобразования района в городской округ. Неоднократно избиралась депутатом окружного Совета.