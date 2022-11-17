Жильем обеспечат более 280 жителей Калининградской области из категории детей-сирот

Всего на эти цели в консолидированном бюджете 2022 года предусмотрено 585,8 млн рублей, в следующем году объем финансирования увеличится и превысит 663 млн рублей.

- В сравнении с прошлым годом отмечается положительная динамика, в 3,3 раза больше граждан приобрели самостоятельно квартиры или индивидуальные жилые дома, используя средства сертификата, а также получили ключи от готовых квартир на первичном рынке недвижимости», - отметила министр социальной политики Анжелика Майстер.

Как сообщает пресс-служба правительства, в 2022 году выдано 95 квартир в Калининграде и Гурьевском муниципальном округе. Их покупку осуществляет министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Еще 135 жителей региона приобрели недвижимость по жилищным сертификатам, выданным министерством соцполитики.