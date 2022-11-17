На ремонт дорог Калининградской области направят 9 млрд рублей

Как сообщил на заседании областного правительства губернатор Антон Алиханов, в следующем году дорожному фонду будут выделены 9 млрд рублей.

- Областное правительство предоставляет муниципалитетам возможность получать субсидии на ремонты улиц в городах и поселках. Мы будем продолжать помогать, но сначала надо справиться с тем огромным объемом, который нужно отторговать и пустить в оборот – дальше посмотрим по итогам торгов, – сказал Антон Алиханов. - С нашей стороны поручу разработать алгоритм, позволяющий муниципалитетам иметь четкую картину работы по получению субсидий из областного бюджета.

В этом году на ремонт 26 улиц в муниципалитетах направили более 500 миллионов рублей. Деньги выделялись из регионального дорожного и резервного фондов. Четыре объекта перенесли на 2023 год. Это разработка проекта ревитализации инфраструктуры и общественных мест посёлке Железнодорожном и его реализация, капремонт улицы Гагарина в Балтийске, а также завершение проектов по капремонту улиц Суздальской в Калининграде и Школьной и Береговой в Ладушкине.