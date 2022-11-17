Для калининградских чиновников купили китайские кроссоверы за 2,4 миллиона

Автобаза правительства Калининградской области купила у регионального автодилера 8 новых китайских автомобилей Haval Jolion. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. По его словам, закупку провели по итогам тендера.

- Можно говорить, что это бюджетный кроссовер стоимостью 2,4 млн рублей. На сегодня это одна из самых популярных в стране моделей из-за невысокой стоимости при хороших технических характеристиках, - заявил Лысков.

Все кроссоверы, которые теперь будут возить чиновников, произведены в Тульской области на российском заводе китайской компании Haval. До этого, по словам Лыскова, правительство Калининградской области закупало Renault Arkana отечественной сборки и модели недорогих Kia, произведенные в Калининграде на заводе «Автотор».