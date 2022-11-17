Власти Калининградской области ждут увеличения налоговых доходов в 2023 году

В четверг, 17 ноября, в региональном Законодательном собрании состоялись публичные слушания по проекту бюджета Калининградской области на предстоящие три года. Проект бюджета представил министр финансов Виктор Порембский.

По прогнозу минфина, налоговые и неналоговые доходы в 2023 году составят 65,9 млрд рублей с ростом на 4,6% к оценке текущего года. Налоговые доходы увеличатся на 3,6%, неналоговые доходы запланированы в объеме 3,9 млрд рублей.

Все доходы в следующем году должны составить 110,6 млрд рублей, расходы предусмотрены в объеме 123,6 млрд рублей, дефицит – 13 млрд рублей.

- С прошлого года в областной бюджет зачисляются доходы от размещения остатков средств на счетах казначейства, в этом году они составили более 2 млрд рублей при высоких ставках заимствований, прогноз на 2023 год – 1,3 млрд рублей. Эти поступления и доход от реализации права аренды земельных участков в объеме 1,7 млрд рублей в значительной степени обеспечат баланс бюджета, - отметил Виктор Порембский.