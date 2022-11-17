Калининградской области устроили «Цифровую прокачку»

«Цифровая прокачка региона» стартовала 17 ноября в инженерно-техническом институте БФУ имени Канта. В ней принимают участие представители органов власти, органов местного самоуправления, институтов развития.

Как сообщает пресс-служба правительства, двухдневная программа включает подготовку и инструктирование участников, несколько этапов групповой работы по внедрению цифровых технологий и платформенных решений, обсуждение проблем, барьеров, выявление приоритетных задач.

Результатом «прокачки» станет разработка конкретных проектов по внедрению цифровых технологий решений по стандарту «Умного города», которые могут быть включены в региональную стратегию цифровой трансформации и реализованы в 2022-2030 годах.

- Абсолютно уверен, что цифровая прокачка станет действенным инструментом, который позволит выстроить взаимодействие между министерствами и органами местного самоуправления в сфере цифровизации, разработать региональные проекты для повышения эффективности обслуживания населения и госуправления. От нашей совместной работы во многом зависит повышение качества жизни в регионе и его развитие в целом, – отметил заместитель председателя правительства Калининградской области – министр цифровых технологий и связи Леван Дараселия.