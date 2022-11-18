Умер один из создателей калининградского «Радио-БАС» Павел Дулькин

Руководство «Радио-БАС», слева направо: Евгений Алешин, Павел Дулькин, Альберт Савченков, Валерий Петровский.

В четверг, 17 ноября, после продолжительной болезни скончался бывший директор и один из создателей первого негосударственного калининградского «Радио-БАС».

Наш коллега был также известен по работе во многих СМИ Калининграда. Хорошо избирался в джазе. Писал стихи…

Близкие и друзья Павла Григорьевича объявили сбор средств на похороны. Перечислить деньги можно на карту «Сбербанка» 5469015595948374 (Татьяна Викторовна).

«Комсомольская правда» в Калининграде» выражает глубокие соболезнования родным и близким Павла Дулькина.