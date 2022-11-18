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НовостиОбщество18 ноября 2022 7:26

В Калининграде наркосбытчики избили полицейских

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу
Виктор Сергеев
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Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении двух наркосбытчиков, которые напали на сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в СНТ «Дружба» в декабре 2021 года. 22-летний калининградец разместил две закладки с наркотиками и был остановлен сотрудниками полиции. В ответ злоумышленник и его 29-летний приятель распылили в лицо полицейским перцовые баллончики и избили правоохранителей.

22-летний обвиняемый был задержан на месте, при нем обнаружены и изъяты амфетамин и марихуаны. Второму фигуранту удалось скрыться от полицейских, но в последующем он также был задержан.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.