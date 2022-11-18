Выпавший снег в Краснознаменске 18 ноября 2022 года. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

В пятницу,18 ноября, в Калининградской области выпал первый снег. Судя по фотографиям, которыми делятся жители региона в соцсетях, самыми обильными стали осадки на востоке области. Так, в Краснознаменске снег растаял не сразу и некоторое время покрывал землю тонким слоем.

Синоптики не исключают, что снег выпадет и в ближайшие дни. По данным портала rp5.ru, наибольшая вероятность вновь увидеть снежинки за окном – в воскресенье.

Отметим, что в прошлом году первый снег в наших краях выпал 29 ноября.