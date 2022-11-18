Министр: На территории Балтийского округа уничтожены почти все очаги борщевика

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

За 6 месяцев 2022 года в Калининградской области выявили очаги борщевика на площади 5319 гектаров. Почти все они были уничтожены, сообщила в ходе оперативного совещания в правительстве министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

Она особо отметила работу в Балтийском городском округе.

«При уничтожении борщевика Сосновского, как и в других муниципальных образованиях, очаги подвергались химической обработке и скашиванию зеленой массы. Но кроме этих мероприятий в Балтийском городском округе после проведения химобработок была проведена дополнительно вспашка земель, на которых произрастал борщевик Сосновского, независимо от форм собственности на участки. В итоге практически все очаги борщевика были полностью уничтожены», – подчеркнула глава министерства.