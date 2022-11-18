На выходных в Калининграде прогнозируют снег и усиление морозов

. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде в Калининграде на выходные 19-20 ноября. Ожидается, что похолодание, которое пришло в регион в конце недели, усилится.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу отрицательная температура продержится круглые сутки. Днем за окном будет -1..-2 градуса, ночью термометры покажут до -6.

В воскресенье картина будет похожей: 0..-1 градус днем и -4 ночью. Портал rp5.ru прогнозирует небольшой снег.

Атмосферное давление на выходных продолжит слабо колебаться в диапазоне 755-760 миллиметров ртутного столба.