В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 18 ноября нет света и воды

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Фото: Виктор Сергеев
В Калининграде в пятницу, 18 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 26 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 20 часов света не будет на следующих улицах:
наб. Петра Великого 1
ул. Марш. Баграмяна 4
ул. Красноярская 2-4,1-5
ул. Мариупольская 16-18,11-13
пр-кт Московский 42-46
ул. Марш. Баграмяна 2-12
ул. Красноярская 2-4
наб. Петра Великого 1
пр-кт Московский 50
ул. Осенняя 2-20,1-7
ул. Дарвина 2-16,1-23
ул. Киевская 32-48
ул. Тихорецкая 4-12,3-17,23-31
ул. Судостроительная 5-11
пер. Киевский 2-6
туп. Тихорецкий7-13
ул. Школьная 8-10
ул. Киевская 22а, 17б,19(а,б)
пер. Трамвайный 2-й 4,3,5
ул. Марш. Борзова 58,58(д,с),60-90,110,67-93,93а
ул. Авторемонтная 23-29
ул. Каштановая аллея 176-178
ул. Ген. Захарова 40-46
светофор: ул. Марш. Борзова-ул. Каштановая аллея.
До 18 часов электричество отключено на:
ул. Пушкина 1-11а
пр-кт Мира 61,61а,63а-65
ул. Минина и Пожарского 2-16,3-17
пер. Минина и Пожарского 3-3а
пр-кт Победы 2-8,9а
ул. Е.Ковальчук 3-9
пр-кт Московский 60-68
ул. Весенняя 8,17-23.
Отключение холодного водоснабжение запланировано с 10:00 до 15:00 часов по адресам: ул. Боткина 4-8,3, ул. Рижская 14, ул. Клиническая 74 (областная клиническая больница).
С 90:00 до 20:00 по адресу: ул. Марш. Баграмяна 20-32, ул. Мариупольская 20-26.