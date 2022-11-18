В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 18 ноября нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в пятницу, 18 ноября, в течение дня отключено электричество в домах на 26 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов света не будет на следующих улицах:

наб. Петра Великого 1

ул. Марш. Баграмяна 4

ул. Красноярская 2-4,1-5

ул. Мариупольская 16-18,11-13

пр-кт Московский 42-46

ул. Марш. Баграмяна 2-12

ул. Красноярская 2-4

наб. Петра Великого 1

пр-кт Московский 50

ул. Осенняя 2-20,1-7

ул. Дарвина 2-16,1-23

ул. Киевская 32-48

ул. Тихорецкая 4-12,3-17,23-31

ул. Судостроительная 5-11

пер. Киевский 2-6

туп. Тихорецкий7-13

ул. Школьная 8-10

ул. Киевская 22а, 17б,19(а,б)

пер. Трамвайный 2-й 4,3,5

ул. Марш. Борзова 58,58(д,с),60-90,110,67-93,93а

ул. Авторемонтная 23-29

ул. Каштановая аллея 176-178

ул. Ген. Захарова 40-46

светофор: ул. Марш. Борзова-ул. Каштановая аллея.

До 18 часов электричество отключено на:

ул. Пушкина 1-11а

пр-кт Мира 61,61а,63а-65

ул. Минина и Пожарского 2-16,3-17

пер. Минина и Пожарского 3-3а

пр-кт Победы 2-8,9а

ул. Е.Ковальчук 3-9

пр-кт Московский 60-68

ул. Весенняя 8,17-23.

Отключение холодного водоснабжение запланировано с 10:00 до 15:00 часов по адресам: ул. Боткина 4-8,3, ул. Рижская 14, ул. Клиническая 74 (областная клиническая больница).

С 90:00 до 20:00 по адресу: ул. Марш. Баграмяна 20-32, ул. Мариупольская 20-26.