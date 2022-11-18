Необычные звуки: В Калининградский зоопарк привезли кустарниковых собак

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининград из Москвы привезли группу из семи кустарниковых собак. Животные прибыли из Московского зоопарка. В ночь на пятницу, 18 ноября, собак заселили в вольер.

«Необычных звуков в нашем зоопарке сегодня ночью прибавилось», - написала в своем телеграм-канале директор зоопарка Светлана Соколова. Она опубликовала видео, на котором видно, как кустарниковых собак запускают во внутреннее помещение вольера.

Как рассказали в зоопарке, эти хищные южноамериканские животные ведут ночной образ жизни. Живут группами из 4-10 особей, в редких случаях – парами. Отлично плавают и ныряют.

Питаются мелкими грызунами. Стая способна напасть даже на крупную капибару.

. Фото: предоставлено зоопарком

В Калининградском зоопарке будет содержаться однополая группа – 7 молодых самок в возрасте от 1,5 до 3,5 лет. В природе собаки живут до 10 лет, в зоопарке – до 12.

В зоопарке отметили, что жить кустарниковые собаки будут в бывшем вольере тундровых волков (тундровый волк Акела переехал в Тигрятник). Для них углубили и обновили бассейн, отремонтировали зимний павильон: сделали полы с подогревом, установили инфракрасные лампы.

- Сейчас животные находятся на карантине. Примерно через неделю откроют подход к смотровому стеклу зимнего павильона, и животных будет хорошо видно, - отметили в пресс-службе зоопарка.

Одна из особенностей этих удивительных животных– перепонки на лапах. Этих зверей в зоопарке Калининграда прежде не содержали. В России, помимо Калининграда, этот вид представлен только в зоопарках Москвы и Новосибирска. Это редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения. Больше всего кустарниковые собаки страдают от интенсивной вырубки лесов, приводящей к сокращению пригодных для жизни территорий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кэт и Кармен – новые обезьяны

Привезли в Калининградский зоопарк и двух самок мандрила Кэт и Кармен, которые составят семейную группу вместе с 11-летним самцом мандрила по кличке Мумба.

Старшей самке Кейт 8,5 лет. Она уже приносила потомство. Младшей всего 5 лет, она только вступает в возраст деторождения.

- Три недели мандрилы будут находиться на карантине, затем сотрудники сектора «Приматы» начнут формировать семейную группу. Содержаться все семейство будет в Тропическом доме, - рассказали в пресс-службе зоопарка.