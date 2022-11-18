Два калининградских поезда задерживаются из-за ДТП на путях в Литве

На станции Вильнюс остановлено движение поезда № 359 сообщением Адлер – Калининград из-за ДТП на путях. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Движение было остановлено в 2.33 по московскому времени из-за дорожно-транспортного происшествия и последующим сходом вагонов грузового поезда на перегоне Вевес – Жасляй.

На данный момент задержка поезда составляет более 8 часов. Пассажирский поезд № 79 Санкт-Петербург – Калининград остановлен на станции Кяна, задержка составляет 4 часа.

По данным КЖД, пассажирам поезда №359 Адлер – Калининград бесплатно выдан горячий чай, вода и кондитерские изделия. В вагонах поддерживается комфортная температура, работают санитарные комнаты.