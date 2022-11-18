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НовостиОбщество18 ноября 2022 10:24

Таможня: В Литве въезда в область ожидают 90 грузовиков

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В пятницу, 18 ноября, в пункте пропуска в Чернышевском в очереди на въезд в Калининградскую область стоят 90 грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Выезда ожидают 40 машин, при этом нейтральная полоса в направлении Литвы заполнена – на ней находится 24 транспортных средства, уже оформленных сотрудниками Калининградской областной таможни.

За сутки сотрудники таможенного поста МАПП «Чернышевское» оформили 197 большегрузов, прибывших в регион, и 181 машину, выехавшую в сопредельную республику.