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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 10:37

На Окружной столкнулись три машины, движение затруднено

Виктор Сергеев
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Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининграде на Окружной столкнулись три автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «ВКонтакте».

ДТП произошло на участке между Тенистой аллеей и проспектом Победы. Там столкнулись легковушка, микроавтобус и грузовик.

В результате аварии легковой автомобиль перегородил проезжую часть, движение на этом участке затруднено.

На месте работают медики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.