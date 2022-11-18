На Окружной столкнулись три машины, движение затруднено

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининграде на Окружной столкнулись три автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» во «ВКонтакте».

ДТП произошло на участке между Тенистой аллеей и проспектом Победы. Там столкнулись легковушка, микроавтобус и грузовик.

В результате аварии легковой автомобиль перегородил проезжую часть, движение на этом участке затруднено.

На месте работают медики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.