В Калининграде впервые за 5 лет выявили гепатит С у подростка

В Калининградской области впервые за последние пять лет диагноз острый вирусный гепатит C поставлен подростку до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По результатам эпидемиологического расследования, предположительная причина заражения острым вирусным гепатитом C – употребление инъекционных наркотиков.

Гепатит С – острая инфекция, вызываемая вирусом гепатита С (HСV - hepatitis С virus), поражающая печень и протекающая преимущественно в стертой форме с высокой (70-80%) вероятностью развития хронического процесса и внепеченочных проявлений. Из-за способности маскировать истинную причину под видом множества других заболеваний гепатит C называют «ласковый убийца».