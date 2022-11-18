Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 ноября 2022 10:52

В Калининграде впервые за 5 лет выявили гепатит С у подростка

Предположительная причина - употребление инъекционных наркотиков
Виктор Сергеев

В Калининградской области впервые за последние пять лет диагноз острый вирусный гепатит C поставлен подростку до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По результатам эпидемиологического расследования, предположительная причина заражения острым вирусным гепатитом C – употребление инъекционных наркотиков.

Гепатит С – острая инфекция, вызываемая вирусом гепатита С (HСV - hepatitis С virus), поражающая печень и протекающая преимущественно в стертой форме с высокой (70-80%) вероятностью развития хронического процесса и внепеченочных проявлений. Из-за способности маскировать истинную причину под видом множества других заболеваний гепатит C называют «ласковый убийца».