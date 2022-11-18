Почти 52 процента жителей области вакцинировались от гриппа

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В Калининградской области от гриппа вакцинированы 533 929 человек, или почти 52 процента жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона в области зарегистрировано четыре случая гриппа AH1N1. Заболели двое взрослых и двое детей, при этом никто из них не был привит.

«Нарастает активность вирусов гриппа A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B. Варианты штаммов A(H3N2) и B, выявленные в этом году, отличаются от тех, что циркулировали в предыдущем эпидсезоне. В то же время штамм «свиного гриппа» A(H1N1), показавший значительный пандемический потенциал в 2009 году, все еще представляет значительную угрозу для здоровья людей. В этих условиях крайне важна вакцинация против гриппа», - заявили в пресс-службе ведомства.