. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области возобновлена выдача техусловий на присоединение к газовым сетям. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.

16 ноября возобновилась выдача техусловий для всех потребителей на присоединение к газораспределительным сетям от ГРС Гусев, Черняховск, Краснознаменск, Советск, Багратионовск (Партизанское), Калининград-1 и Калининград-2

«Это значит, что владельцы квартир в многоквартирных домах, собственники частных домов могут подать заявку в «Калининградгазификацию». А также организации, работающие в Калининградской области и включённые в реестр перспективных потребителей, могут подать заявку на присоединение», - сказал глава региона.

По его словам, желающие присоединиться к ГРС Светлогорск и Полесск могут подать документы только на догазификацию. Однако, договоры будут заключены с учетом сроков реконструкции этих ГРС в соответствии с региональной программой.

«Продолжится работа с «Газпромом» о возобновлении выдачи технических условий на присоединение к газораспределительным сетям всем потребителям от ГРС Зеленоградск, Светлогорск и Полесск», - добавил Алиханов