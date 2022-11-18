19-летнего калининградца задержали за грабеж, разбой и серию краж

Полицейские задержали молодого калининградца, подозреваемого в совершении грабежа, мошенничества, разбоя и серии краж

По данным полиции, 19-летний горожанин причастен как минимум к десятку преступлений, совершенных на территории Калининграда.

Задержали его в супермаркете после того, как он украл одежду из магазина. Убегая от продавца, он несколько раз распылил перцовый баллончик ему в лицо, но в итоге все-таки был схвачен на выходе из здания при помощи прохожих.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Кража», «Грабеж» и «Разбой». По ходатайству дознавателя подозреваемого поместили под стражу.