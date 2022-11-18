Мобилизованные калининградцы осваивают стрельбу из БМП-3

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области мобилизованные военнослужащие на полигоне выполнили стрельбы из боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота

Наводчики-операторы и командиры боевых машин вели огонь из всего комплекса вооружения боевой техники – 100-мм орудия, 30-мм автоматической пушки и 7,62-мм пулемета ПКТ – по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

Также экипажи из призванных из запаса вели интенсивный огонь из 30-мм пушек по наступающей живой силе условного противника в ночное время суток. Динамические мишени, имитирующие наступление мотострелкового батальона условного противника, находились на расстоянии от 500 до 1500 метров

Каждая мишень была подсвечена слабым инфракрасным светом для возможности прицеливания в полной темноте. В ходе боевой стрельбы военнослужащие поразили более 100 мишеней.