В Калининграде полицейские задержали гастарбайтера, ограбившего пенсионера

В Калининграде полицейские задержали молодого гастарбайтера, ограбившего знакомого в ходе застолья. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С заявлением о пропаже ценных вещей в полицию обратился пенсионер. Мужчина пояснил, что у него пропали телефон, банковская карта и металлический крестик на четках. Свою пропажу он оценил в 105 тысяч рублей. Перед тем, как имущество потерпевшего пропало, тот распивал спиртное со своим знакомым, который незаметно вытащил у него из кармана вещи и ушел.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 20-летний выходец из Средней Азии. Молодой человек был задержан, похищенное имущество изъято и в установленном законом порядке будет возвращено владельцу.

На него завели уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.