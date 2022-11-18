С 1 декабря в Калининградской области подорожает электричество

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В Калининградской области с 1 декабря будут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения. Соответствующий приказ Службы по ценам и тарифам опубликован на портале правовой информации.

Тариф на электрическую энергию для населения, проживающего в квартирах и домах без электроплит и электрообогревательного оборудования, составит 5,07 рубля за один кВт⋅ч (сейчас он составляет 4,65 рубля). Таким образом, электричество станет дороже сразу на 42 копейки.

Для проживающих в домах с электроплитами и электроотопительными приборами тариф с 1 декабря составит 3,55 рубля за один кВт⋅ч.