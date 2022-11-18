В Чкаловске пожарные вывели из горевшей квартиры двух человек

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В пятницу, 18 ноября, в Чкаловске произошел пожар в пятиэтажке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт «01» в 9.48. В одной из квартир горела мебель.

Из горевшей квартиры пожарные вывели двух. Еще шесть жильцов были эвакуировано из соседних квартир. Никто из них не пострадал.

Всего в ликвидации этого пожара принимали участие 19 человек личного состава, было задействовано 5 единиц техники.