Под Краснознаменском двое уголовников жестоко убили 10-месячного щенка

В Краснознаменске завели уголовное дело на двоих живодеров, жестоко убивших собаку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в поселке Неманское в ночь на 6 ноября. Двое местных уголовников возрасте 39 и 43 лет несколько раз ударили ножом сидевшего на цепи 10-месячного щенка и утащили раненое животное в соседний дом, где они снимали квартиру. Там истекающая кровью собака еще около получаса сражалась со своими мучителями, вооруженными вилами и ножом.

Участковые установили личности живодеров и задержали их. Уголовники признались, что изначально они собирались съесть животное, но после жестокой расправы передумали и выбросили труп в кусты позади дома.

На них завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, группой лиц по предварительному сговору с применением садистских методов». Им грозит до 5 лет лишения свободы.