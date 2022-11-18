В Калининградской области снизилось количество зарегистрированных преступлений

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В Калининградской области за 10 месяцев 2022 года зарегистрировано 10791 преступление, что на 2,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, в январе-октябре в регионе было совершено 1667 мошенничеств, 181 грабеж, 13 разбоев, 4683 кражи

В общественных местах было совершено 2827 преступлений, в состоянии алкогольного опьянения – 1247 преступлений.

Непосредственно в Калининграде за 10 месяцев 2022 года зарегистрировано 6238 преступлений. В областном центре, по данным прокуратуры, снизилось количество мошенничеств, грабежей, разбоев и угонов. При этом отмечается рост количества зарегистрированных краж.