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НовостиОбщество18 ноября 2022 16:05

Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

За сутки в Калининградской области было выявлено 45 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 25 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 1,

Пионерский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 3,

Гусевский городской округ – 3,

Зеленоградский городской округ – 2,

Светлогорский городской округ – 1,

Славский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ - 1,

Черняховский городской округ – 3.