Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 45 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 25 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 1,
Пионерский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ - 3,
Гусевский городской округ – 3,
Зеленоградский городской округ – 2,
Светлогорский городской округ – 1,
Славский городской округ – 1,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ - 1,
Черняховский городской округ – 3.