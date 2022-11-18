В Калининградской области бездомным готовы предоставить ночлег и питание

В Калининградской области с наступлением холодов начали проводить рейды по выявлению лиц без определённого места жительства. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социальной политики.

Власти напоминают, что в трех отделениях Центра социальной адаптации имеется возможность разместить до 140 человек. Там можно отдохнуть, помыться, поесть, переодеться в чистую одежду. Работники центра помогут восстановить документы, найти родственников, окажут психологическую поддержку и содействие в трудоустройстве.

Адреса Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий:

- г. Калининград, ул. 2-я Алтайская, д. 1, телефон 8 (4012) 968-945 (прием круглосуточный);

- г. Калининград, ул. Ялтинская, д. 67, телефон 8 (4012) 557-288, 8 (4012) 557-096 (приём с 8:00 до 17:00);

- г. Советск, ул. Луначарского, д. 22а, телефон 8 (40161) 336-12 (приём круглосуточный).

Помощь в социальной адаптации гражданам также оказывает общественная организация «Сила людей», она расположена по в Калининграде на ул. Киевская, д. 67, телефоны 8 952 798-18-68, 8 963 294-21-11. В рамках проекта «Суп для людей» волонтеры предоставляют горячее питание в сквере у торгового центра «Акрополь» в Калининграде.