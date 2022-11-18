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НовостиОбщество18 ноября 2022 16:02

В Пионерском в городском парке установили пандус-спуск к улице Портовой

Виктор Сергеев
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Фото: Администрация Пионерского городского округа

В Пионерском в городском парке установили пандус для спуска маломобильных граждан и с детскими колясками к улице Портовой. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

Строительство спуска началось летом по просьбе местных жителей и гостей города.

«Склон здесь довольно крутой, поэтому без пандуса не обойтись. Его выполнили с использованием деревянных настилов. Сверху и снизу установлены знаки, в соответствии с которыми следует правильно пользоваться спуском», - сообщили в администрации.