В Пионерском в городском парке установили пандус-спуск к улице Портовой

. Фото: Администрация Пионерского городского округа

В Пионерском в городском парке установили пандус для спуска маломобильных граждан и с детскими колясками к улице Портовой. Об этом сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте».

Строительство спуска началось летом по просьбе местных жителей и гостей города.

«Склон здесь довольно крутой, поэтому без пандуса не обойтись. Его выполнили с использованием деревянных настилов. Сверху и снизу установлены знаки, в соответствии с которыми следует правильно пользоваться спуском», - сообщили в администрации.