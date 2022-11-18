Трое пожилых жителей Калининграда потеряли 4 млн рублей, решив поиграть на бирже

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Три пожилых жителя Калининграда лишились почти 4 млн рублей, решив заработать на фондовом рынке. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

72-летней пенсионерке позвонил неизвестный и предложил легкий заработок на бирже. Пожилая женщина поверила аферисту и перевела на продиктованные им счета 1 миллион 56 тысяч рублей, которые затем не смогла вывести.

2,5 млн рублей перевела «брокеру» 65-летняя жительница областного центра. Естественно, никакого заработка пенсионерка не получила и обратилась в полицию. Также 73-летней пенсионерке из Ленинградского района Калининграда поступил звонок от «сотрудника» крупной инвестиционной фирмы. Мошенник, обещая высокий и стабильный доход, убедил женщину перечислить 393 тысячи рублей на инвестиционный счет.

Полиция напоминает, что не стоит верить обещаниям быстрых и больших заработков на бирже.