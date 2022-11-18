В Большом Исаково незаконно засыпали озеро

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

В поселке Большое Исаково собственник земельных участков незаконно засыпал озеро. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее в поселке были незаконно сформированы пять земельных участков в районе улицы Бариновой, где находилось озеро. Водоем явно не входил в планы собственника участков, поэтому он решил засыпать его.

После проверки природоохранный прокурор обратился в суд с иском о признании отсутствующим права собственности на земельные участки, возложении обязанности привести водный объект и его береговую линию в первоначальное состояние.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.