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НовостиПолитика18 ноября 2022 16:09

В Калининграде треть призывников уже направили к месту прохождения службы

Всего в Калининграде в ходе осеннего призыва на военную службу призовут около 400 человек
Виктор Сергеев

В Калининграде продолжается призывная кампания. На сегодняшний день треть призывников, от общего числа запланированных к призыву, уже отправили к месту прохождения службы. Об этом сообщил военный комиссар Калининграда Михаил Калпинский.

Он напомнил, что в этом году отсрочку от службы могут получить IT-специалисты. Решение об этом принимает Генштаб по представлению работодателей, которые имеют государственную аккредитацию в сфере информационных технологий или оборонно-промышленного комплекса.

Всего в Калининграде в ходе осеннего призыва на военную службу призовут около 400 человек. Все они будут проходить службу на территории области.