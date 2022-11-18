В Калининградской области снижается производство яиц

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Производство куриных яиц в Калининградской области по итогам 2022 года снизится на 6 процентов. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве рассказала министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

По ее словам, это связано со сбоями поставок и заменой взрослого поколения кур-несушек. Всего по итогам года в области планируется произвести 278 млн штук яиц.

Наталья Шевцова добавила, что ситуация с производством яиц должна нормализоваться к середине 2023 года.

Отметим, что по данным Калининградстата, в октября десяток куриных яиц подорожал на 20,32 процента.