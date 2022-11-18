В Москве задержали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионерок из Балтийска

Калининградские полицейские установили личность курьера телефонных мошенников, который забирал деньги у обманутых пожилых женщин. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В сентябре две пенсионерки из Балтийска поверили мошенникам, что их родственники попали в ДТП и передали аферистам 330 тысяч рублей. Деньги у них забирал один и тот же мужчина. Им оказался ранее не судимый 24-летний житель Омской области.

«Выяснилось, что накануне молодой человек прилетел в область, снял квартиру в Балтийске, а на следующий день, забрав деньги у пенсионерок, вылетел в Москву. Полученные деньги злоумышленник перевел на указанные неизвестными лицами банковские счета, оставив себе часть сбережений», - рассказали в полиции.

В ходе расследования также было установлено, что подозреваемый был задержан в Москве по делу о наркотиках. Он уже дал признательные показания калининградским следователям.