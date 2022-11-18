Калининградские акробаты завоевали 4 комплекта наград всероссийских соревнований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Воспитанники калининградской спортивной акробатики завоевали четыре комплекта наград всероссийских соревнований, которые прошли в Великом Новгороде. Призеров в различных категориях определяли свыше 500 представители 18 регионов РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сборная Калининградской области завоевала один золотой, два серебряных и один бронзовый комплект наград.

Первое место в мужской группе заняли Михаил Максимович, Георгий Луганский, Марк Макаренко, Никита Полтинин. Вице-чемпионами среди женских групп стали Алина Божок, Вера Чернова и Мария Иващук.

Аналогичный результат среди смешанных пар у Анастасии Поповой и Станислава Голуб. Третье место у Полины Фроловой, Софии Гончаровой и Вероники Кривцун в соревновании женских трио.

Ближайшие престижные турниры, куда готовятся калининградские акробаты, состоятся в декабре. Сборные представят регион в Москве, Великом Новгороде и Орле.