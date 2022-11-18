В Калининграде в 2022 году закрыли 8 угольных котельных

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде с начала 2022 года ликвидировано 8 котельных, работавших на твердом топливе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Четыре котельные (на пр. Победы 10-12, ул. Энгельса 4, ул. Лейтенанта Катина 4 и ул. Октябрьская 3) были закрыты с переключением потребителей на централизованные тепловые сети от других источников.

Котельная на ул. Чувашской, 4 была переведена на природный газ. Еще три ведомственных встроенных котельных, отапливавших корпуса детского сада № 74, были выведены из эксплуатации в рамках мероприятий по технологическому присоединению социальных учреждений к централизованной теплосети.

В 2023 году планируется закрыть котельные на ул. Емельянова 80а, ул. Гагарина 109, ул. Танковая 4.