Калининград вошел в топ-10 направлений отдыха в новогодние праздники

Калининград занял 6-е место в топ-10 самых востребованных направлений для бронирования жилья на Новый год. Об этом говорится в исследовании сервиса Ostrovok.ru.

85% бронирований жилья на предстоящие новогодние праздники приходится на российские направления. Годом ранее показатель составлял 65%, следует из предоставленного обзора.

«В этом году по понятным причинам в десятку лидеров не вошли крымские направления, а также Краснодар. Спрос перераспределяется в пользу открытых и доступных направлений. Так, в списке лидеров этого года заметно поднялся Калининград (шестая строчка списка), хотя в прошлом году он был лишь на 16-м месте», — отмечают авторы исследования.