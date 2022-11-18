В области директор МУПа похитил 13,5 млн рублей и построил два дома в Советске

В Калининградской области директор муниципального бюджетного учреждения попался на крупном хищении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Органы госбезопасности задокументировали причастность руководителя к хищению 13,5 млн рублей, что является особо крупным размером. На эти деньги злоумышленник построил два дома частных дома в Советске.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением, направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грози до 10 лет лишения свободы.