Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Динамо» из Краснодара

. Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли краснодарское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:1.

В первой партии соперницы были сильнее, но уже во второй партии калининградки сравняли счет. Итог упорной борьбы и активной атаки – победа в третьей партии.

«Тяжелая, где-то даже «на зубах», но победа!», - прокомментировали итог игры в клубе «Локомотив».

Игра в рамках 8 тура Чемпионата России состоялась 18 ноября во Дворце спорта «Янтарный» в Калининграде.