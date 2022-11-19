«Господа, уйдите с проезжей части»: пешеходы перебегают Ленинской проспект в месте, где насмерть сбили человека

. Фото: предоставлено очевидцем

В Калининграде очевидцы сообщают о горожанах, которые перебегают Ленинский проспект в том, месте, где 5 ноября насмерть сбили человека.

- Людей ничто не учит. В 4:25 ночи люди ходили по дороге на Ленинском проспекте именно в том месте, где недавно насмерть сбили человека. Пешеходы ушли с дороги только после того, как их попросили об этом сотрудники полиции, проезжавшие мимо. Им сказали: «Господа, уйдите с проезжей части». Они перелезли забор и удалились, - рассказал «Комсомолке» очевидец Александр, окна которого выходят на Ленинский.

ДТП, напомним, случилось 5 ноября – около 5:40 мужчину, переходившего Ленинский проспект в неположенном месте неподалеку от «Янтарной шкатулки», на полном ходу сбил «Хендай». Выяснилось, что погибший – Андрей KranK Кузьмин, основатель «К-Д ЛАБ» и KranX Productions, гейм-дизайнер и идеолог культовых игр «Вангеры».

О погибшем 5 ноября читайте здесь.