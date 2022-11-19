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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 8:52

В Калининграде полицейские задержали наркодилера

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде полицейские задержали 36-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Во время досмотра при нем нашли весы, деньги и сверток марихуаной общим весом 0,9 грамма.

«Выяснилось, что мужчина приобрел наркотик у 36-летнего приятеля, который являлся его поставщиком. Предварительно установлена причастность второго задержанного к сбыту 92 граммов марихуаны, что является значительным размером», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Возбуждены уголовные дела.

Второму фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.