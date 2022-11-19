В Калининграде ищут волонтеров для ухода за тяжелобольными

Волонтеров для ухода за тяжелобольными взрослыми и детьми ищет патронажная служба социального отдела Калининградской епархии.
Как сообщает пресс-служба епархии, уход охватывает три направления:
- Уход на дому за подопечными с инвалидностью и ОВЗ (гигиена, изменение положения тела, кормление и др).
- Посещение подопечных в режиме «передышки» (обеспечение возможности отдыха для ухаживающих родственников).
- Выездная консультация на дому (консультация родственников в организации ухода на дому).
Волонтеры могут записаться на работу по телефону 8-905-247-99-31 (Ольга).