В Калининграде ищут волонтеров для ухода за тяжелобольными

Волонтеров для ухода за тяжелобольными взрослыми и детьми ищет патронажная служба социального отдела Калининградской епархии.

Как сообщает пресс-служба епархии, уход охватывает три направления:

- Уход на дому за подопечными с инвалидностью и ОВЗ (гигиена, изменение положения тела, кормление и др).

- Посещение подопечных в режиме «передышки» (обеспечение возможности отдыха для ухаживающих родственников).

- Выездная консультация на дому (консультация родственников в организации ухода на дому).

Волонтеры могут записаться на работу по телефону 8-905-247-99-31 (Ольга).