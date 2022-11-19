Где в Калининграде отключат электричество 19 ноября

В Калининграде на нескольких улицах в субботу, 19 ноября, отключат электричество. Как сообщают «Россети янтарь», света без электричества до 20:00 остались потребители на улицах:

М. Борзова 58, 58д, 58е, 60-64, 66-93, 110;

Авторемонтная 23-29;

Каштановая ал. 176-178;

Г. Захарова 40-42, 44-46;

Осенняя 1-3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

Наб. Петра Великого 1;

Красноярская 1-4, 5Д;

Мариупольская 11-13, 16-18;

Московский пр. 42-46;

М. Баграмяна 2, 4, 6-12;

Киевская 17Б, 19Б, 19А, 22А;

2-ой Трамвайный переулок 3, 4;

пер. Трамвайный 5;

Пер. Киевский 2-6;

Тихорецкий тупик 7-11, 13;

Школьная 8-10;

Киевская 32-34, 36,40-48, 69;

Судостроительная 5-11;

Тихорецкая 3, 9, 5-7, 10а, 12, 23-31, 4-10, 11-17;

Дарвина 1а, 2а, 2,4, 1-3, 5-7, 6, 9-13, 12-16, 10, 15-23, 15-17, 19-23;

Московский пр. 50.

С 13 до 18 часов электричества не будет на:

Пушкина 1-7, 9, 11;

пр. Мира 61;

Пушкина 11а;

пр. Мира 61а;

М. Пожарского 2, 6,16, 8,9а,10, 11,12, 13А,14,15;

М. Пожарского 3-3а;

Пр. Победы 2-6;

Е. Ковальчук 3-9, 3а-7а;

М. Пожарского 3;

Е. Ковальчук 3-9;

Пр. Победы 8;

Пр. Победы 9а;

М. Пожарского 4, 5, 9, 7, 7а, 13, 17;

Пр. Мира 63а-65.