Где в Калининграде отключат электричество 19 ноября

В Калининграде на нескольких улицах в субботу, 19 ноября, отключат электричество. Как сообщают «Россети янтарь», света без электричества до 20:00 остались потребители на улицах:
М. Борзова 58, 58д, 58е, 60-64, 66-93, 110;
Авторемонтная 23-29;
Каштановая ал. 176-178;
Г. Захарова 40-42, 44-46;
Осенняя 1-3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
Наб. Петра Великого 1;
Красноярская 1-4, 5Д;
Мариупольская 11-13, 16-18;
Московский пр. 42-46;
М. Баграмяна 2, 4, 6-12;
Киевская 17Б, 19Б, 19А, 22А;
2-ой Трамвайный переулок 3, 4;
пер. Трамвайный 5;
Пер. Киевский 2-6;
Тихорецкий тупик 7-11, 13;
Школьная 8-10;
Киевская 32-34, 36,40-48, 69;
Судостроительная 5-11;
Тихорецкая 3, 9, 5-7, 10а, 12, 23-31, 4-10, 11-17;
Дарвина 1а, 2а, 2,4, 1-3, 5-7, 6, 9-13, 12-16, 10, 15-23, 15-17, 19-23;
Московский пр. 50.
С 13 до 18 часов электричества не будет на:
Пушкина 1-7, 9, 11;
пр. Мира 61;
Пушкина 11а;
пр. Мира 61а;
М. Пожарского 2, 6,16, 8,9а,10, 11,12, 13А,14,15;
М. Пожарского 3-3а;
Пр. Победы 2-6;
Е. Ковальчук 3-9, 3а-7а;
М. Пожарского 3;
Е. Ковальчук 3-9;
Пр. Победы 8;
Пр. Победы 9а;
М. Пожарского 4, 5, 9, 7, 7а, 13, 17;
Пр. Мира 63а-65.