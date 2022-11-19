В Калининграде школьный сторож распылил газ в лицо мужчине

Сторож одной из калининградских школ стал фигурантом уголовного дела. 68-летний охранник ЧОП, с которым у учебного заведения заключен договор, пытался выпроводить с пришкольной территории прохожего и «применил личный аэрозольный пистолет».

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

52-летнему пострадавшему пришлось обратиться за помощью в больницу.

В отношении сторожа было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».