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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 9:53

В Калининграде школьный сторож распылил газ в лицо мужчине

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Сторож одной из калининградских школ стал фигурантом уголовного дела. 68-летний охранник ЧОП, с которым у учебного заведения заключен договор, пытался выпроводить с пришкольной территории прохожего и «применил личный аэрозольный пистолет».

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

52-летнему пострадавшему пришлось обратиться за помощью в больницу.

В отношении сторожа было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».