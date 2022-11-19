В Калининграде разыскивают мужчин, которые расплатились в магазине чужой картой

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Инцидент случился 7 ноября ночью. Двое молодых людей ходили по магазинам в Центральном районе Калининграда и оплачивали покупки чужой банковской картой, израсходовав более 3 тысяч рублей.

Видео опубликовано в соцсетях УМВД России по Калининградской области.

Если вы узнали парней, попавших на видеозапись камер наблюдения, сообщите незамедлительно всю имеющуюся информацию об их личности и нахождении по телефону дежурной части: 8 (4012) 552-098, 552-092, 8-911-453-26-11, 8-911-866-83-35.