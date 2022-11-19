В храме Калининграде решили проводить богослужения для страдающих алкоголизмом

. Фото: Калининградская епархия

Особую Трезвенную литургию решили регулярно проводить в храме Космы и Дамиана в микрорайоне Космодемьянского. Служить священники будут каждую субботу. Первое богослужение для страдающих алкоголизмом состоялось 19 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

Священники отметили, что ежегодно именно в храме Космы и Дамиана люди приносят обет трезвости.

- Важным этапом профилактической работы является не только регулярное участие в богослужениях, но и особые еженедельные трезвенные литургии, на которых стараются собраться все участники.

Особенность литургий – в молитве о трезвости и тематической проповеди.

После богослужения с желающими проводит беседы священник.