Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 ноября 2022 10:42

В храме Калининграде решили проводить богослужения для страдающих алкоголизмом

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Калининградская епархия

Особую Трезвенную литургию решили регулярно проводить в храме Космы и Дамиана в микрорайоне Космодемьянского. Служить священники будут каждую субботу. Первое богослужение для страдающих алкоголизмом состоялось 19 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

Священники отметили, что ежегодно именно в храме Космы и Дамиана люди приносят обет трезвости.

- Важным этапом профилактической работы является не только регулярное участие в богослужениях, но и особые еженедельные трезвенные литургии, на которых стараются собраться все участники.

Особенность литургий – в молитве о трезвости и тематической проповеди.

После богослужения с желающими проводит беседы священник.