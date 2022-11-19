В 2022 году артиллеристы и ракетчики Балтийского флота выполнили тысячи стрельб из различного вооружения

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Тысячи стрельб из артиллерийского и ракетного вооружения выполнили на Балтийском флоте в 2022 году. Боевыми кораблями в ходе учений выполнено около 250 стрельб с применением артиллерийского и ракетного вооружения по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения, боевые корабли и береговые объекты условного противника.

Артиллерийские подразделения выполнили более 800 различных стрельб с применением ствольной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня, противотанковых управляемых ракет.

Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота. Отмечается, что артиллерийские, реактивные и противотанковые подразделения армейского корпуса флота за 2022 год провели более 200 тактических учений и 100 тренировок.

Данные обнародовали в День ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября.